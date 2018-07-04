Руководство страны получает многомиллионные "чаевые" от "Укроборонпрома" – нардеп

Эта схема реализуется путем продажи товаров через кипрские оффшорные компании.

"Укроборонпром" генерирует многомиллионные "чаевые" для руководства страны, продавая товары через кипрские оффшорные компании.

Об этом пишет народный депутат Сергей Лещенко в блоге на "Украинской правде".

В качестве примера он привел продажу двух видов товаров вооружения государственным заводом "Импульс" из города Шостка, который входит в структуру "Укроборонпрома", куратором которого является бизнес-партнер президента и первый заместитель секретаря Совбеза Олег Гладковский.

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Согласно документам, которые обнародовал Лещенко, в апреле прошлого года "Импульс" продал партию в 109 упаковок капсюль-детонаторов и капсюль-воспламенителей за 95 тысяч евро.

Покупателем выступил кипрский оффшор PH Strategic Business Limited. Получателем продукции была сербская компания Sloboda.

"Sloboda купила всю эту продукцию у кипрской прокладки, но за сумму ... почти 700 тысяч евро. Проплата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале 2018-го американский Минфин обвинил в отмывании денег", - написал Лещенко.

Он отметил, что разница на обородке составила 600 тысяч евро на одной только партии, средства остались на счетах фирмы с Кипра.

"Масштабы злоупотреблений достигают сотен миллионов долларов, которые выводятся на счета коррупционеров при попустительстве – а скорее всего при соучастии – президента Порошенко", - отмечает нардеп.

Он также напомнил, что "Укроборонпром" после инаугурации Порошенко возглавил малоизвестный на тот момент Роман Романов, который до этого работал дилером в Херсонской области продукции компании "Богдан", принадлежащей Гладковскому.

Позже Романова уволили. Но на своем посту осталась заместитель руководителя "Укроборонпрома" Светлана Хромец, которая вышла из той же корпорации "Богдан" и которую Лещенко называет "мозгом всех схем".