Подбором сотрудников для нового Кабмина занимался лично Ложкин - министр

Подбором министров в новое правительство Арсения Яценюка занимался глава администрации президента Борис Ложкин. Об этом в комментарии Апострофу заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

«Подбором персонала для этого технократического, реформаторского, молодого прозападного кабинета занимался лично Борис Ложкин»,‒ заявил Абромавичус.

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Напомним, что в состав нового Кабинета министров, утвержденного Верховной радой 2 декабря, вошли: гражданка США Наталья Яресько в качестве министра финансов, гражданин Литвы Айварас Абромавичус в качестве министра экономического развития и торговли, а также гражданин Грузии Александр Квиташвили в качестве министра здравоохранения.

В день назначения на должности министров всем троим было предоставлено гражданство Украины.