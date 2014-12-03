Маккейн обвинил Венгрию в сдаче суверенитета "неофашисту" Путину

Об этом сообщает венгерское издание Politics.hu.

Гудфренда вызвали в связи с высказываниями сенатора Джона Маккейна во время дебатов о назначении нового посла в Будапеште Коллин Белл, передает Украинская правда.

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Правительство заявило, что неоднократно просило американских чиновников проверять факты и прежде чем говорить что-то про Венгрию, убедиться в том, что это правда.

В своем выступлении во вторник сенатор Маккейн отметил, что "Венгрия является важной страной, где происходят плохие вещи". По его словам, премьер Венгрии начиная с 2010 года централизовал власть.

Кроме того, он настаивал, что "Венгрия является нацией на грани сдачи суверенитета неофашистському диктатору, нацией, которая ложится в постель к Владимиру Путину".

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сиярто отметил, что венгры уже дали ответ Маккейну своим голосованием на выборах.

Кроме того, по его словам венгерский посол в Вашингтоне контактировал с сотрудниками сенатора и высказал им свои замечания.

Напомним, ранее США запретили въезд ряде венгерских чиновников,которые подозреваются в коррупции.