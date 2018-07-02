Журналист канала «Дождь» заявил, что его не пустили в Украину

Журналист добавил, что сейчас находится в аэропорту «Борисполь» и ждет рейс в Кишинев.

Журналист российского канала «Дождь» Алексей Коростелев сообщил, что его не пустили в Украину.

Об этом Коростелев сообщил в комментарии Громадському.

По словам журналиста, его не пустили в Украину по двум причинам: во-первых, потому что у него якобы не было необходимой суммы на проживание. Во-вторых — отсутствие приглашения из Украины. Однако, сам Коростелев отрицает это.

Журналист утверждает, что ехал на стажировку и все документы, включительно с обратным билетом и бронированием в отеле, имел при себе.

Как сообщил журналист в Facebook, ранее он бывал в Киеве дважды и проходил контроль на границе без проблем.

Он утверждает, что пограничники около 4 часов держали его на паспортном контроле, потом отвели в транзитную зону.

«Я должен ждать обратный рейс до Кишинева, который оплатила украинская сторона. До Москвы билет не купили, паспорт не отдают», — подчеркнул он.

Коростелев добавил, что сейчас находится в аэропорту «Борисполь» и ждет рейс до Кишинева.

«Точнее, мне даже важнее забрать паспорт, который мне пообещали на посадке отдать. По жалобе пока не думал, но в решении погранслужбы сказано, что решение можно обжаловать через суд», — сообщил журналист.

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Журналист утверждает, что решение можно обжаловать в военной части Борисполя.

Также Коростелев сообщил, что связался с организаторами стажировки, на которое направлялся.

«Да, мы держим связь, они направили письма во все инстанции от имени Евросоюза», — сказал он.

На вопрос, с чем журналист связывает запрет на въезд, Коростелев сказал: «Честно, связывать с чем угодно можно, даже с вчерашней победой сборной России — фейсбук вон как кипит. Я никак перед Украиной лично не провинился, но не сказать, что и последние события с (российским журналистом, смерть которого инсценировала СБУ, — ред.) Бабченко и этими расстрельными списками могли как-то повлиять на решение пограничников, я тоже не могу».

Напомним, в январе 2017 года Нацсовет запретил российский канал «Дождь» за непризнание Крыма украинским.

Как заявил член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский, мониторинг эфиров телеканала происходил в течение года. По его словам, политика «Дождя» направлена на легитимизацию аннексии Крыма.