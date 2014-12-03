За коррупцию из Госпогранслужбы уволены 55 сотрудников

Об этом сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Госпогранслужбы.

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Как говорится в сообщении, в целом в 2014 году с целью выявления коррупционных и других служебных правонарушений, связанных с участием должностных лиц Госпогранслужбы, подразделениями обеспечения внутренней безопасности проведено более 2,2 тыс. проверок.

По итогам проверок инициировано более 1,4 тыс. служебных расследований, в результате которых привлечены к дисциплинарной ответственности 3 тыс. 453 человека, принято решение о перемещении на другие места службы 89 человек.

За совершение коррупционных правонарушений решениями судов признаны виновными 10 военнослужащих (2 привлечено к административной ответственности, 8 – к уголовной ответственности), проинформировали в Госпогранслужбе.