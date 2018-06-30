Адвокат: властям РФ направили два прошения о помиловании Сенцова, одно из Европы

Адвокат пояснил, что юридически прошение о помиловании не обязательно должно быть личным или от членов семьи.

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что сейчас к властям РФ направлены два прошения о помиловании Сенцова. Адвокат не стал раскрывать лица просителей.

"Как минимум два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию довели (на анонимных условиях - ред.). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали", - заявил Динзе в эфире Громадського, передает Украинская правда.

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"Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И есть тут одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу этого озвучить", - отметил он.

Адвокат пояснил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. По его словам, это может быть определенный человек, которому не безразлична судьба Сенцова.

"Это могут быть и люди из-за границы и должностные лица. Ограничений относительно ходатайства о помиловании нет", - подчеркнул Динзе.

Также он подтвердил, что Сенцов находится в медсанчасти, его состояние стабильное.

"В Facebook и вообще в интернете набирает обороты паника по поводу состояния Олега Сенцова. Но я могу сказать, что как мне известно, он сейчас находится в стабильном состоянии, он находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состояния пока нет.

Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что как сказали врачи, кризис может наступить в любой момент", - заявил адвокат.

Как сообщал УНИАН, ранее омбудсмен Денисова сообщила, что в РФ пытаются силой навязать Сенцову российское гражданство.