Члены Кабмина из Литвы, США и Грузии заявили, что автоматически потеряли предыдущее гражданство

Об этом они сказали во время брифинга в Верховной Раде, передает Украинская правда.

Новые украинские граждане и министры отказались от своих гражданств и не обсуждали зарплаты pic.twitter.com/lxiHCTMfdB - Павел Шеремет (@pavelsheremet) December 2, 2014

Так, министр здравоохранения Квиташвили отметил, что по грузинскому законодательству он автоматически теряет гражданство Грузии при приобретении гражданства другой страны.

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"В Грузии действует закон, по которому если получаешь гражданство другой страны, то автоматически теряешь гражданство Грузии. Поэтому я и по грузинским, и по украинским законам уже гражданин Украины", - сказал он.

В свою очередь министр экономического развития и торговли Абромавичус добавил, что аналогичная норма закона действует и в Литве.

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Рожденная в США министр финансов Наталья Яресько, которая также присутствовала на брифинге, после этих слов кивнула головой.

Как известно, во вторник Рада назначила новый состав Кабмина. Как сообщил Порошенко, он предоставил приглашенным на должности министров иностранцам гражданство Украины.