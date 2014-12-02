В сети появилось еще одно видео залпа "Града" из жилых кварталов Донецка

19:46, 02 декабря 2014
Политика
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В сети появилось очередное доказательство того, что боевики устанавливаю системы "Град" в жилых кварталах и оттуда ведут обстрелы.

На кадрах, появившихся сегодня, видно стрельбу "Града" под окнами домов.

Залп из "Града" зафиксировали жители многоэтажки, которая стоит неподалеку.

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Напомним, вчера похожий или этот же обстрел зафиксировали из окна другой многоэтажки в микрорайоне Донецка "Широкий".

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