В сети появилось еще одно видео залпа "Града" из жилых кварталов Донецка
19:46, 02 декабря 2014Политика
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В сети появилось очередное доказательство того, что боевики устанавливаю системы "Град" в жилых кварталах и оттуда ведут обстрелы.
На кадрах, появившихся сегодня, видно стрельбу "Града" под окнами домов.
Залп из "Града" зафиксировали жители многоэтажки, которая стоит неподалеку.
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Напомним, вчера похожий или этот же обстрел зафиксировали из окна другой многоэтажки в микрорайоне Донецка "Широкий".
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