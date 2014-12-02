В сети появилось еще одно видео залпа "Града" из жилых кварталов Донецка

На кадрах, появившихся сегодня, видно стрельбу "Града" под окнами домов.

Залп из "Града" зафиксировали жители многоэтажки, которая стоит неподалеку.

Читайте такжеБоевики стреляют из "Градов" в нескольких метрах от 9-этажек в Донецке (видео)

Напомним, вчера похожий или этот же обстрел зафиксировали из окна другой многоэтажки в микрорайоне Донецка "Широкий".