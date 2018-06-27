Глава МИД Британии назвал фундаментальное отличие между Украиной и Россией

Глава МИД Великобритании подчеркнул, что в следующем году украинские граждане дадут оценку действиям украинской власти в построении более демократической, стабильной и процветающей страны.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон назвал избирательный процесс фундаментальным отличием между Украиной и Россией в развитии государства.

Об этом британский дипломат сказал во время выступления на Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания).

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"В следующем году народ Украины сможет вынести вердикт относительно репутации их лидеров в построении более демократической, стабильной и процветающей страны", - заявил Джонсон.

"И я расскажу вам о поразительном факте, дамы и господа, по этому поводу. О выборах, с большим уважением к уважаемым лидерам, присутствующим здесь. Результат этих выборов в настоящее время неизвестен, чего не скажешь о результате выборов у большого соседа Украины - результат известен заранее на протяжении многих лет. И это фундаментальное различие большого проекта, который Украина воплощает", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, Борис Джонсон 27 июня на Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в столице Дании Копенгагене заявил, что страны Запада должны помнить, что Украина сейчас ведет две войны, защищая мир от агрессии России и развивая демократию.