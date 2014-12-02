Места коммунистов в Раде освятил священник (фото)
15:20, 02 декабря 2014Политика
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Перед заседанием парламента во вторник священник окропил святой водой места, на которых в прошлом созыве Верховной Рады сидели депутаты от Компартии.
Места окропили святой водой / LB.ua / Макс Требухов
Об этом сообщает LB.ua.
На этих местах теперь сидят депутаты от "Самопомочи".
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Ранее депутаты "Свободы", которые прошли в парламент, заявили, что позовут священника, чтобы освятить места, где сидели коммунисты. Об этом заявил депутат Юрий Бублик. По его словам, на новых местах "свободовцам" не очень комфортно.
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