Места коммунистов в Раде освятил священник (фото)

Об этом сообщает LB.ua.

На этих местах теперь сидят депутаты от "Самопомочи".

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Ранее депутаты "Свободы", которые прошли в парламент, заявили, что позовут священника, чтобы освятить места, где сидели коммунисты. Об этом заявил депутат Юрий Бублик. По его словам, на новых местах "свободовцам" не очень комфортно.