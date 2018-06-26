Бронированные лимузины: кортеж Порошенко планируют обновить за $800 тысяч

Авто для президента должно быть оснащено пакетом бронирования с наивысшей ступенью защиты от пуль и гранат, системой ночного видения и колесами с функцией езды при пробитых шинах.

Управление делами президента закупит два пуленепробиваемых "Мерседеса". Цена такимх может доходить до $800 тысяч за автомобиль в зависимости от уровня защиты.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

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Чтобы кортеж президента мог беспрепятственно проехать, центр столицы нередко перекрывают на 10 минут. В кортеж Порошенко входят два полицейских авто с мигалками, два микроавтобуса с оборудованием, перехватывающим и подавляющим сигнали, еще два легковых авто с охраной, внедорожник, реанимобиль, и два одинаковых представительских "Мерседеса". Эти бронированные "Мерседесы" Порошенко получил "в наследство" от Януковича.

Теперь управление делами президента закупит два новых авто, каждое из которых обойдется бюджету в $800 тысяч (более 21 млн гривень).

Авто для президента должно быть оснащено пакетом бронирования с наивысшей ступенью защиты от пуль и гранат, системой ночного видения и колесами с функцией езды при пробитых шинах.

При этом бывшее в употреблении авто такой модели стоит всего $295 тысяч, то есть почти втрое дешевле, чем собирается потратить госуправление делами.