Преступления против Майдана расследует прокурор-антимайдановец (фото, видео)

Прокурор Павел Головко, в 2014 году выступавший в суде против активистов Революции Достоинства, сегодня работает в Департаменте специальных расследований ГПУ, где расследует именно преступления против Майдана.

Об этом говорится в расследовании Даниила Мокрика "Прокуроры Майдана" для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В частности, Головко выступал против активистов Романа Тисовского и Эдуарда Крыжановского. "Суд проходил чрезвычайно быстро. Не прошло, наверное, полторы минуты, как люди выходили. Всех - под одну печать, и отправляли туда - на Лукьяновку", - рассказал Крыжановский.

Жена Павла Головка - Алина Головко - также выступала в суде против активистов Революции. Еще под девичьей фамилией Минчук - ходатайствовала о содержании под стражей 72-летнего пенсионера Николая Пасечника. Его задержали в Киеве 22 января и сильно избили.

Кроме того, Минчук-Головко 25 января просила суд взять под стражу другого активиста - Василия Сливинский.

Отметим, что все перечисленные определения отсутствуют в открытом Едином реестре судебных решений.

Сейчас Павел Головко работает старшим следователем в Департаменте специальных расследований ГПУ, который занимается именно расследованиями преступлений против Майдана и Революции.

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При этом в своей анкете добропорядочности этот прокурор отметил, что не совершал действий, которые компрометировали бы его или прокуратуру в целом, и которые бы заставили сомневаться в его объективности и независимости. Так же анкету заполнила и Алина Головко, которая сейчас работает в Киевской местной прокуратуре №6 (Печерский район).

Комментируя этот парадокс, начальник Департамента Сергей Горбатюк объяснил, что имеет ограниченное влияние на подбор кадров в это подразделение.

"Это не совсем правильно. Но мы исходим из той ситуации, в которую нас поставили. Нам же сначала в группу выделяют человека. То есть мы просим или прокуратуру города, области: “Предоставьте людей, которые могут работать”. Здесь не мы решаем. Мы за человеком некоторое время наблюдаем, исходя из ее профессиональных качеств. И после этого принимаем решение о взятии в штат", - сказал он.

При этом Горбатюк отметил, что берет на себя ответственность за взятие в штат Павла Головка.

"В этом случае мы приняли такое решение. Ну, и ожидаем определенную порцию критики. Но это - наша ответственность", - пояснил начальник Департамента специальных расследований.

Кроме того, журналисты программы обнаружили несколько парадоксальную ситуацию и в имущественных декларациях Павла Головко и его жены. Так, в нынешних декларациях они указали новую недвижимость, приобретенную в июне прошлого года - два дома в с. Большая Бугаевка возле Киева.

"Адекватная рыночная цена такой недвижимости составляет не менее 1,3 миллиона гривень. При этом в декларации стоимость недвижимости не указана. Месячная зарплата прокурорской семьи, тем временем, составляет не более 30 тыс. гривень на одного. Не могли они приобрести недвижимость и на сбережения: если в прошлом году в декларации Головко указывали, что имеют 1,3 миллиона гривень наличными, то в этом году сбережения не только не уменьшились, а даже выросли на 100 тыс. гривень", - рассказали журналисты.

Отмечается, что и Павел Головко, и его жена Алина отказались комментировать как декларации, так и дела об активистах Революции.