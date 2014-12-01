В МВД опровергают информацию об открытом уголовном деле против Довгого

Кировоградская милиция не открывала уголовное производство против Олеся Довгого (на фото). Об этом заявили в управлении МВД в Кировоградской области, передает РБК Украина.

"13 ноября 2014 г. в правоохранительные органы поступило заявление о подкупе избирателей от имени кандидата О. Довгого. Информацию внесли в единый реестр досудебных расследований, открыли криминальное производство по факту, а не относительно конкретных лиц. Подозрение никому не предъявляли. Идет стандартная процедура в случае получения информации о преступлении", - сообщили в УМВД.

Напомним, один из сотрудников ОПОРЫ Сергей Левинте написал на своей странице в соцсети Facebook что побывал на допросе у следователя, на котором узнал об открытом производстве против Довгого якобы по факту подкупа во время парламентских выборов.

Как известно, Олесь Довгий стал народным депутатом по 102-му мажоритарному округу.