Из Кремля уволились чиновники Путина, которые занимались «ДНР» и «ЛНР» - СМИ
В составе кремлевского подразделения, занимающегося российской политикой в отношении Украины, произошли кадровые изменения.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента РФ и человека, близкого к ней.
Из управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует помощник Путина Владислав Сурков, уволились по собственному желанию Борис Рапопорт (он в том числе занимался политической частью работы с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР») и чуть ранее Владимир Авдеенко, занимавший должность директора департамента и курировавший экономическую составляющую отношений с «ДНР» и «ЛНР».
Читайте такжеРоссия развалится, если начнет широкомасштабное вторжение в Украину - Кравчук
«Официальное распоряжение по Рапопорту подписано, оно вышло и разослано по администрации сегодня (1 декабря)», — подтвердил источник в Кремле.
В качестве возможных причин ухода обоих чиновников источники называют стремление «немножко разгрузиться»: «Ситуация непростая, и на данный момент просто не существует железного плана по выходу из кризиса, работать в таких условиях непросто».
Один из источников также добавил: «Непонятно, кто у Суркова вообще сейчас занимается Украиной».