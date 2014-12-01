В «Народном фронте» заявили о планах возглавить комитет ВР по нацбезопасности

Об этом говорится в обращении "Народного фронта".

"Мы, народные депутаты, командиры воинских формирований и спецподразделений, считаем, что комитет по вопросам национальной безопасности и обороны должен возглавить представитель "Народного фронта" для реализации законодательных задач по реформе армии. Реформы, концептуальные подходы которых мы разделяем как командиры добровольческих батальонов и военные эксперты", — говорится в заявлении.

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Также в «Народном фронте» сообщают, что по списку партии в Верховную раду избраны депутаты, которые принимали участие в АТО— Андрей Тетерук, Юрий Береза, Дейдей Евгений, Евгений Лапин и другие.