В «Народном фронте» заявили о планах возглавить комитет ВР по нацбезопасности
В «Народном фронте» считают, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны должен возглавить представитель их партии.
Об этом говорится в обращении "Народного фронта".
"Мы, народные депутаты, командиры воинских формирований и спецподразделений, считаем, что комитет по вопросам национальной безопасности и обороны должен возглавить представитель "Народного фронта" для реализации законодательных задач по реформе армии. Реформы, концептуальные подходы которых мы разделяем как командиры добровольческих батальонов и военные эксперты", — говорится в заявлении.
Читайте также «Самопомич» и «Народный фронт» предлагают на пост вице-спикера комбата Тетерука
Также в «Народном фронте» сообщают, что по списку партии в Верховную раду избраны депутаты, которые принимали участие в АТО— Андрей Тетерук, Юрий Береза, Дейдей Евгений, Евгений Лапин и другие.