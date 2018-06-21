Глава МИД Литвы допустил обострение ситуации на Донбассе после окончания ЧМ-2018 в России

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс также считает, что иностранные граждане не прислушались к призывам некоторых европейских политиков и Украины бойкотировать матчи чемпионата.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не исключает, что после Чемпионата мира по футболу, который проходит в Российской Федерации и закончится 15 июля, на Донбассе может обостриться ситуация.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Україна", отвечая на вопрос журналиста.

"Я бы не отвергнул это на 100%, тем более, что мы помним о таком нехорошем опыте после сочинских Олимпийских игр, и мы помним, что тоже возобновилась агрессия, и не исключено, что и сейчас, после мирового мероприятия могут быть какие-то усугубления, так что нужно быть готовыми к этому", - сказал Линкявичюс.

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Также его спросили, был ли ощутимым эффект от призыва некоторых европейских политиков, а также Украины, к мировому сообществу бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России.

"По-моему, это вам судить. По-моему, это не очень чувствуется. Главное, что сама идея организовать чемпионат в России - это плохая идея", - сказал Линкявичюс.

По его словам, спорт не может быть политикой, как и культура не может быть политикой, но в РФ «все является политикой».

«Так что тут еще один рычаг для своей пропаганды - оказаться в центре внимания, имея какие-то иллюзии, что это как-то улучшит имидж в международном плане. Думаю, что это не состоится, но эффекта от бойкота я тоже не вижу", - сказал глава МИД Литвы.

Напомним, ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский высказал мнение, что президент России Владимир Путин не готов провести крупномасштабное военное вторжение в Украину, поскольку за ним последует усиление санкций против РФ.