Вехи недели. Формат коалиции, страсти по оппозиции и приветы из Европы

Наполовину обновленная Верховная Рада начала свою работу с нескольких рекордов. Еще никогда столько парламентариев одновременно не произносили хором депутатскую присягу и не верили подписи своей отсутствующей в сессионном зале коллеги Надежды Савченко. Впервые с момента формирования организованного парламентского большинства в составе коалиции оказалось конституционное большинство слуг народа, вошедших в 5 фракций. Шестую – «Оппозиционный блок» - и две депутатские группы оставили за бортом коалиции.

Трудно сказать, кто из троих формальных лидеров страны – Петр Порошенко, Арсений Яценюк или Владимир Гройсман – чувствовал себя в большей степени именинником 27 ноября. У каждого из троих были свои поводы для оптимизма. Глава государства произнес самую сильную речь за последние полгода, заверив, что не допустит федерализации и будет работать над евроатлантическим вектором интеграции нашей страны. Арсению Яценюку удалось избежать изнурительного отчета о 9 месяцах работы премьером перед парламентариями, ограничившись монологом на тему скромных успехов возглавляемого им правительства. Владимир Гройсман стал далеко не первым депутатом-новичком, избранным спикером парламента, но степень доверия со стороны президента у Владимира Борисовича, пожалуй, самая высокая по сравнению с предшественниками. Руководители Украины словно пытались улыбками и рукопожатиями задать тональность правильной работы коалиции.

Открытие парламентской работы обошлось без обещанных рукопашных, но президентская фракция понесла одну потерю: ее ряды покинул Борис Филатов, экс-заместитель губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Информационная энергия, полученная в результате этого демарша, может позволить представителям «Правого сектора», «Свободы» и другим депутатам, не нашедшим себя в составе правящей коалиции, стать оппозицией, вытеснив с заранее облюбованных позиций представителей «Оппозиционного блока». Уже в начале декабря мы увидим, что предпочтет коалиция: соблюдение европейских норм в деле распределения контроля над парламентскими комитетами или игнорирование претензий парламентских соратников Юрия Бойко.

Озвученная президентом инициатива о привлечении иностранцев на работу в украинское правительство стала неожиданностью для возглавившего Кабинет Министров Арсения Яценюка. Вряд ли он сомневается в способности буквально найти общий язык с будущими подчиненными, но опасается, на фоне импортированных министров, подрастерять имидж успешного яппи.

В условиях кадровых маневров в Киеве, звучащие из европейских столиц оценки ситуации в Украине кажутся все менее оптимистичными. Можно без устали восхищаться смелостью Дали Грибаускайте, искренне поддерживающей нашу страну, но политический вес Литвы в Европейском Союзе далек от решающего. Куда важнее сомнения Франка-Вальтера Штайнмайера в высокой скорости украинской евроинтеграции и позиция еврокомиссара по вопросам соседства Йоханнеса Хана. Тот свой первый визит в Киев ознаменовал не только обещанием помощи Украине в 500 миллионов евро, но и прозрачным намеком на необходимость нашей стране прислушиваться к пожеланиям Европейского Союза. Если заявление Хермана ван Ромпея о необходимости федерализации Украины можно списать на мандраж покидающего должность высокопоставленного чиновника, то сдержанность евро-чиновников в целом становится тенденцией, не самой приятной для официального Киева.

Евгений Магда