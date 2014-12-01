Появились фотографии очередного "гуманитарного конвоя" из России

Фоторепортерам удалось понаблюдать за разгрузкой некоторых автомобилей очередного российского "гуманитарного конвоя", который нарушил границу Украины и незаконного вторгся на ее территорию.

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В ОБСЕ отметили, что вчера, 30 ноября, в 21:16 последний автомобиль российской колонны вернулся на территорию РФ.