Появились фотографии очередного "гуманитарного конвоя" из России
10:19, 01 декабря 2014Политика
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Вчера в 21:16 последний автомобиль российской колонны вернулся на территорию РФ.
REUTERS
Фоторепортерам удалось понаблюдать за разгрузкой некоторых автомобилей очередного российского "гуманитарного конвоя", который нарушил границу Украины и незаконного вторгся на ее территорию.
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В ОБСЕ отметили, что вчера, 30 ноября, в 21:16 последний автомобиль российской колонны вернулся на территорию РФ.
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