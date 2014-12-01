Появились фотографии очередного "гуманитарного конвоя" из России

10:19, 01 декабря 2014
Политика
0 0

Вчера в 21:16 последний автомобиль российской колонны вернулся на территорию РФ.

REUTERS

Фоторепортерам удалось понаблюдать за разгрузкой некоторых автомобилей очередного российского "гуманитарного конвоя", который нарушил границу Украины и незаконного вторгся на ее территорию.

Читайте такжеВ ОБСЕ заявили, что российский "гуманитарный конвой" содержит 18 бензовозов

В ОБСЕ отметили, что вчера, 30 ноября, в 21:16 последний автомобиль российской колонны вернулся на территорию РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter