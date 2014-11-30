Посол: тепло Майдана убедило канадцев, что украинскому народу нужно помогать

Посол Канады в Украине Роман Ващук утверждает, в Канаде почувствовали тепло Майдана и готовы продолжать поддерживать Украину в борьбе за лучшее будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время своего выступления на Майдане Независимости по случаю годовщины избиения "Беркутом" студентов.

"Мы почувствовали - канадцы всех разных происхождений в нашей многокультурной стране - почувствовали то тепло, тепло ваших душ, что вы здесь в любых погодных условиях выстояли", - сказал Ващук, подчеркнув, что тепло Майдана "согрело и канадцев, убедив, что таким убедительным людям, такому народу надо помогать".

Читайте также"Ночь памяти" на Майдане: годовщина жестокого избиения студентов "Беркутом" (онлайн-трансляция)Ващук напомнил, что вчера из Канады прилетел самолет с нелетальной военной помощью, и заверил, что Канада будет продолжать помогать Украине. "Все это ради того, чтобы поддержать народ, который воюет за свое будущее, за будущее Европы, будущее стандартов прав человека в мире", - отметил Ващук.