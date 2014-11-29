"Азов" сообщил о ликвидации под Мариуполем разведывательной группы боевиков

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

В телефонном разговоре командир второго взвода полка особого назначения «Азов» Грызло рассказал: «Бойцы «Азова» вступили в ближний бой. Террористы вели огонь из автоматов и подствольных гранатометов и получили достойный отпор. В результате террористы понесли потери. Два 200 и один 300. Из-за артиллерийского огня, который открыли по позициям «Азова», мы вынуждены были отступить. У нас без потерь».

Читайте такжеШтаб АТО: Боевики обстреляли украинские позиции 38 раз и снова атаковали аэропортВо время переговоров, в которых принимал участие командир полка особого назначения «Азов» Андрей Билецкий, были освобождены из плена шесть украинских военнослужащих.

Обмен состоялся на шесть террористов, задержанных бойцами полка «Азов» в ходе операций в Мариуполе и его окрестностях.