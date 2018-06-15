Порошенко встретился с послами стран Большой семерки и ЕС

Особое внимание было уделено вопросу украинских политических заключенных в России.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с послами стран Большой семерки и Европейского Союза.

Читайте такжеВ ЕС пообещали в течение нескольких дней высказать позицию по тексту закон об Антикоррупционном суде

Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обсудили результаты встречи лидеров стран Большой семерки, которая состоялась 8-9 июня в Канаде, в части поддержки Украины. Порошенко отметил, что украинский вопрос является безусловно консолидирующим элементом во внешней политике государств G7, а также подчеркнул, что единство в поддержку Украины относительно восстановления территориальной целостности и политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией является очень важным.

Особое внимание было уделено вопросу украинских незаконно удерживаемых лиц и политических заключенных в России. Президент Украины проинформировал об усилиях, которые предпринимаются с целью их освобождения, и отметил важность консолидации международных усилий в этом контексте.

Собеседники также обсудили подготовку саммитов Украина - ЕС и Украина - НАТО в Брюсселе в июле этого года.

Как сообщал УНИАН, ранее Туск призвал лидеров G7 спасти жизнь Сенцова.