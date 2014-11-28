ОБСЕ на Донбассе зафиксировала еще три колонны военной техники без опознавательных знаков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив на брифинге в Киеве.

«За последние 10-12 дней мы заметили еще три больших конвоя военных машин, которые едут с востока. Там 70 машин без опознавательных знаков ни на машинах, ни на людях, большинство из них везли тяжелую артиллерию, а также ракетные установки», - заявил он.

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Боцюркив напомнил, что «26 ноября в Шахтерске, восточнее Донецка, наши наблюдатели увидели конвой из 20 грузовиков «Урал» и КамАЗ без опознавательных знаков, на дороге А-21, они ехали на запад».