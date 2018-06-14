30 тысяч на счет "Правого сектора": Бабченко потроллил пропагандистов в ответ на просьбу дать интервью

В ответ на просьбы пропагандистки снизить сумму в 50 тысяч долларов Аркадий Бабченко предлагает перевести 30 тысяч на счет «Правого сектора» с пометкой «На тепловизоры».

Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко опубликовал переписку с представителем пропагандистского телеканала НТВ. Читайте такжеСБУ открыла уголовное производство за публикацию "расстрельного списка" из 47 журналистов и блогеров На опубликованном скриншоте видно, как журналиста пытаются уговорить дать интервью за более меньшую сумму, о которой заявлял Бабченко через несколько дней после инсценировки убийства. В ответ на просьбы пропагандистки снизить сумму в 50 тысяч долларов Аркадий Бабченко предлагает перевести 30 тысяч на счет «Правого сектора» с пометкой «На тепловизоры».

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