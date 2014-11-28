Азарова хотят привлечь к построению экономики в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Царева, боевикам самопровозглашенных республик на Донбассе не хватает людей, в том числе и специалистов.

"Николая Азарова, к которому я кстати отношусь с большим уважением, можно было бы привлекать в качестве эксперта по экономическим вопросам", - отметил экс-нардеп.

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Также Царев подчеркнул, что боевики не отказались бы от финансовой помощи от беглых бизнесменов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Госдуме РФ уже предлагают выдать Украине беглых политиков - в частности, Николая Азарова и Виктора Пшонку.

Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ) заявил, что российские власти должны более строго и жестко подойти к вопросу о пребывании на территории России беглых украинских политиков и их родственников.

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"...с какой стати Россия должна спасать других беглых и нечистых на руку украинских политиков, таких, например, как Пшонка или Азаров? Азаров, будучи премьер-министром Украины, на протяжении четырех лет занимался тем, что фактически поощрял воровство российского газа и проводил манипуляции с долгами Украины перед Россией", - пишет он.