В Антраците боевики "ЛНР" убили главаря местных "казаков" и пытаются захватить власть - СМИ

Информацию подтверждают сообщения в социальных сетях, а также источники Украинской правды.

По предварительным данным, убит военный комендант города Вячеслав Пенижанин с позывным "Прапор".

Читайте такжеВ Антраците произошли столкновения, город частично перекрыт - СМИ

В связи с этим люди Козицина подняты по тревоге, перекрывают въезды и выезды из Антрацита. Так, в город не могут попасть рабочие автобусы шахтеров из Ровенек.

К зданию бывшей горадминистрации вывезли гаубицу.

Утром в городе местные жители слышали перестрелки. По городу ездят много "скорых".

Местным жителям запретили выходить на улицу, закрыли детские сады и открыли бомбоубежища.

Как известно, неделю назад между руководством так называемой "ЛНР" и людьми атамана Козицына возникла ссора из-за пропажи крупной суммы денег, которые якобы были переданы из Москвы для выплаты пенсий местным жителям.

Козицын обвинил "главу ЛНР" Плотницкого в хищении этих денег. Группировки так называемых "казаков" отказалось подчиняться властям т. наз. "ЛНР".

Как известно, Козицын является гражданином России.