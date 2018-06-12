Украина и еще три страны присоединились к решению Совета ЕС о санкциях за "выборы" Путина в Крыму

Эти страны должны осуществить шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета ЕС о введении санкций.

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета Европейского Союза от 14 мая о введении санкций в отношении пяти лиц, ответственных за проведение незаконных «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму, которые проходили 18 марта этого года.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини, размещенном на сайте Совета Европейского Союза.

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Отмечается, что 14 мая Совет ЕС принял решение №2018/706, внеся изменения в решение 2014/145/CFSP.

В частности, этими изменениями Совет ЕС добавил пять человек в список лиц, на которые распространяются ограничительные меры на действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В связи с этим количество лиц, против которых Евросоюз ввел санкции за нарушения суверенитета Украины, возросло до 155.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединились к этому заявлению», - говорится в документе.

Указанные страны должны осуществить шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета ЕС о санкциях.

В ЕС приняли к сведению обязательства этих стран и приветствовали их решение.

Как сообщал УНИАН, ранее Москва упрекнула Вашингтон в том, что санкции подпортили России два главных праздника.