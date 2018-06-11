СМИ раскрыли детали отставки Жебривского и назвали замену
Новым руководителем Донецкой областной военно-гражданской администрации вместо Павла Жебривского станет заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.
Об этом передает "Апостроф", ссылаясь на осведомленный источник.
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"Жебривский ушел по желанию Порошенко. Это было решено еще два месяца назад", - рассказал собеседник. При этом он добавил: "Преемником будет Юрий Гримчак".
В то же время, источник отказался раскрывать причины отставки Жебривского. "Одним словом, Первый (президент - ред.) его попросил", - сказал собеседник издания.
Стоит заметить, что Гримчак родился в 1965 году в Донецке, закончил Днепропетровское региональное отделение Украинской академии государственного управления при президенте Украины.
Работал политик секретарем Макеевского горсовета, помощником-консультантом нардепа, вице-губернатором Донецкой области, нардепом. В октябре 2016 года стал советником министра по временно оккупированным территориям, а с марта 2017 года, - заместителем министра.
Ранее сам Жебривский сообщил, что он решил подать в отставку с поста председателя Донецкой военно-гражданской администрации.