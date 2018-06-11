"На Украину давят комплексно": эксперт объяснил, зачем РФ нагнала военные корабли в Азовское море

В оккупированном Крыму назревает уже не проблема, а катастрофа с водой в связи с перекрытием в 2014 году Северо-Крымского канала, заявил эксперт.

Россия разработала хитрый план для обеспечения аннексированного Крыма водой, в рамках которого и завела в Азовское море пять военных кораблей Каспийского флота РФ.

Такое мнение высказал глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко во время чата для "Главреда".

Он напомнил, что до мая 2018 года у России в акватории Азовского моря имелись только корабли береговой охраны и пограничной службы РФ, которая входит в состав ФСБ. (У нас пограничная служба подчиняется министру внутренних дел, а в России - ФСБ.)

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"Сейчас уже практически сформирована Азовская флотилия Военно-морского флота РФ. По нашим оценкам, она сейчас насчитывает шесть артиллерийских катеров типа "Шмель", переброшенных из Каспийской флотилии, шесть или семь малых десантных кораблей типа "Серна", тоже переброшенных из Каспийской флотилии РФ", - рассказал Клименко.

Два дня назад в Азовское море прибыли два ракетных корвета "Град Свияжск" и "Великий Устюг" тоже из Каспийской флотилии РФ. Эти два корвета вооружены ракетами "Калибр". "Это те самые корветы, которые в конце 2015 года выполняли первые стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" по территории Сирии", - уточнил журналист.

По его словам, цель совершенно понятна.

"Это военно-морская группировка, которая может действовать в акватории Азовского моря против азовского побережья Украины. Безусловно, имеется связка между проблемой оккупированного Крыма и сегодняшней ситуацией на Донбассе. Эта связка существовала всегда, но сегодня она получила яркое проявление", – отметил Клименко.

Смысл в том, что в оккупированном Крыму назревает уже не проблема, а катастрофа с водой в связи с перекрытием в 2014 году Северо-Крымского канала, заявил эксперт.

"Что нужно сделать, чтобы разблокировать Северо-Крымский канал и пустить в Крым? Нужно либо захватить Каховку - ведь именно там начинается Северо-Крымский канал, и именно там находится шлюз, главная дамба, откуда может осуществляться поставка днепровской воды в Крым. Или надо осуществить комплексное давление на Украину, чтобы украинские власти сами разблокировали поставки воды в Крым", - пояснил он.

Одним из элементов такого блокирования, по его словам, является уже осуществляемая блокада портов Бердянск и Мариуполь, а вторым - военная угроза: или вы открываете воду, или мы вас атакуем.

Напомним, по словам Андрея Клименко, Российская Федерация обладает подавляющим преимуществом в акватории Черного и Азовского морей, и отбрасывать сценарий возможной военной атаки на Украину в этой ситуации нельзя. Он отметил, что РФ преследует в Азовском море ряд целей, первая из которых уже осуществляется - блокирование портов Бердянска и Мариуполя.