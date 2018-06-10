Путин не отказался от идеи «Новороссии»: эксперт рассказал о целях Москвы в Азовском море

Эксперт констатировал, что Азовское море сейчас — "фактически русское озеро, и Черное море, кстати, тоже".

Российская Федерация обладает подавляющим преимуществом в Акватории Черного и Азовского морей, и отбрасывать сценарий возможной военной атаки на Украину в этой ситуации нельзя.

Как сообщает «Главред», такое мнение высказал глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам Крыма, главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко.

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По его словам, РФ преследует в Азовском море ряд целей, первая из которых уже осуществляется — блокирование портов Бердянска и Мариуполя. Таким образом Россия блокирует весомую часть украинского экспорта (продукция металлургической и горно-металлургической промышленности, зерно).

Эксперт констатировал, что Азовское море сейчас — "фактически русское озеро, и Черное море, кстати, тоже".

"Это определение принадлежит не мне, а президенту Турции Эрдогану. Появилось оно в 2015 году во время кризиса в отношениях Турции и России, связанного с тем, что турецкие ПВО сбили русский штурмовик, нарушивший воздушные границы Турции", — отметил аналитик.

"… мы не имеем права в этой ситуации отбрасывать сценарий возможной военной атаки, высадки десанта или способствования тому, чтобы незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" устраивали провокации в тылу объединенной группировки сил на востоке Украины", — добавил эксперт.

По его словам, Кремль все еще рассчитывает на возможность дестабилизировать Украину.

"Мы не имеем права сбрасывать со счетов военный сценарий. Более того, Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) не отказался от идеи "Новороссии". Уверен, что мы увидим попытки вновь реализовать эту идею, как минимум, через год во время предвыборной кампании в Украине, то есть перед выборами президента и парламента", — указал Клименко.

"Мы увидим, что в отдельных округах от Одессы до Мариуполя побеждает "Партия регионов" в ее сегодняшних различных реинкарнациях. Представьте себе: проходят выборы, около 50% получает кандидат от ПР, человек с пророссийскими взглядами, в этой связи возникают какие-то уличные конфликты, появляются люди в форме украинской армии, появляется оружие, кто-то в кого-то стреляет, пророссийски настроенные силы начинают кричать: "Путин. Приди!", а дальше — сами знаете, ведь все это мы видели в Крыму", — подчеркнул он.

Эксперт также указал, что свои действия в Азовском море Россия легитимизирует при помощи договора, который Украина в свое время была вынуждена заключить с РФ – Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Он был подписан 24 декабря 2003 года президентом Кучмой (Леонид Кучма — Ред.) и президентом Путиным, а затем ратифицирован Верховной Радой Украины и Государственной Думой РФ 23 апреля 2004 года. Согласно этому договору, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и Российской Федерации", — подчеркнул специалист.

"В документе содержится тезис о том, что разграничиваются воды Азовского моря линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Но за более чем десять лет, которые действует этот договор, линия границы так и не была определена, потому что Москва всячески блокировала этот процесс и не дала возможности прийти к согласию по этому вопросу. И такая же ситуация сложилась по акватории Керченского пролива", — констатировал Клименко.

В результате, согласно второй статье договора, военные корабли под флагом Украины или Российской Федерации пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

"… военные корабли РФ, как и военные корабли Украины, имеют право до сих пор, несмотря на оккупацию Крыма и на то, что РФ цинично этот договор нарушила, когда построила без согласия Украины Керченский мост, находиться в любой точке Азовского моря. Фактически сегодня граница Украины в Азовском море проходит по линии прибоя", — заключил эксперт.

Ранее Генерал Василий Богдан назвал мотивы провокаций россиян в Азовском море. По его словам, ситуация в Азовском море (российские корабли проводят военные учения в 16-ти километрах от украинского побережья, россияне задерживают украинские суда, - ред.) - это закономерные явления, направленные на дальнейшее давление на Украину.