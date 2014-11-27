В Кабмине будут работать четыре иностранца: вице-премьером могут назначить грузина - СМИ
17:13, 27 ноября 2014Политика
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Лидеры фракций обсуждают с Яценюком будущих министров.
В Кабмине будут работать четыре иностранца / Фото УНИАН
Минимум четыре иностранца получат посты в будущем Кабмине. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылками на источники в БПП.
В частности, по данным источников, в Мининфраструктуры будет работать человек из Литвы, а вице-премьером хотят назначить человека из Грузии.
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Глава фракции Блока Петра Порошенко Юрий Луценко сообщил, что лидеры фракций, вошедших в коалицию, отправились на совещание с премьер-министром Арсением Яценюком для обсуждения состава Кабмина. Совещание пройдет в кинозале Рады.
Ранее за назначение иностранцев в Кабмин высказался президент Петр Порошенко. Назначение состава Кабмина ожидается во вторник.
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