В Кабмине будут работать четыре иностранца: вице-премьером могут назначить грузина - СМИ

Минимум четыре иностранца получат посты в будущем Кабмине. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылками на источники в БПП.

В частности, по данным источников, в Мининфраструктуры будет работать человек из Литвы, а вице-премьером хотят назначить человека из Грузии.

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Глава фракции Блока Петра Порошенко Юрий Луценко сообщил, что лидеры фракций, вошедших в коалицию, отправились на совещание с премьер-министром Арсением Яценюком для обсуждения состава Кабмина. Совещание пройдет в кинозале Рады.

Ранее за назначение иностранцев в Кабмин высказался президент Петр Порошенко. Назначение состава Кабмина ожидается во вторник.