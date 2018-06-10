В Берлине готовятся к сложным переговорам по Донбассу

Глава МИД ФРГ отметил, что длительное отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей осложнила ситуацию для людей на Востоке Украины, "которые ничего не желают так сильно, как мира".

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas) ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки" ( Германия, Франция, Украина и Россия) в Берлине в понедельник, 11 июня.

Об этом Маас сказал в интервью изданию Bild, передает DW.com.

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Он рассказал о намерении обсудить на будущих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН. Немецкий чиновник указал в частности на то, что "интересы и позиции Украины и России во многих сферах" имеют значительные расхождения. Впрочем, по словам Мааса, следует попробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвод тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей на Донбассе, которые страдают. Одновременно глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что длительное отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей осложнило ситуацию для людей на Востоке Украины, "которые ничего не желают так сильно, как мира".

1 июня Гайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным в Мариуполе анонсировал проведение 11 июня встречи министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины. Переговоры в "нормандском формате" 11 июня должны стать первыми после 16-месячного перерыва. Последняя встреча в "нормандском" формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года. В мае главы государств и правительств "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) не было представителя России. "Нормандская четверка" была образована для поиска политического решения конфликта на Востоке Украины.