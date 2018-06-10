В Берлине готовятся к сложным переговорам по Донбассу
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas) ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки" ( Германия, Франция, Украина и Россия) в Берлине в понедельник, 11 июня.
Об этом Маас сказал в интервью изданию Bild, передает DW.com.
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Он рассказал о намерении обсудить на будущих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН. Немецкий чиновник указал в частности на то, что "интересы и позиции Украины и России во многих сферах" имеют значительные расхождения. Впрочем, по словам Мааса, следует попробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвод тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей на Донбассе, которые страдают. Одновременно глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что длительное отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей осложнило ситуацию для людей на Востоке Украины, "которые ничего не желают так сильно, как мира".
1 июня Гайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным в Мариуполе анонсировал проведение 11 июня встречи министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины. Переговоры в "нормандском формате" 11 июня должны стать первыми после 16-месячного перерыва. Последняя встреча в "нормандском" формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года. В мае главы государств и правительств "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) не было представителя России. "Нормандская четверка" была образована для поиска политического решения конфликта на Востоке Украины.