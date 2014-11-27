Порошенко: Разница между Украиной и Россией – в разном отношении к свободе
15:09, 27 ноября 2014Политика
0 0
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что главная разница между Украиной и Россией заключается не только в языке, но и в разной политической культуре.
Главная разница между странами заключается не только в языке, заявил Порошенко / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в сессионном зале парламента, выступая перед народными депутатами.
«Главная разница между Украиной и Россией заключается не только в языке, но и в разной политической культуре и отношении к свободе и демократии», - сказал Порошенко.
Читайте такжеПрезидент: Минский протокол установит мир на Донбассе, но иногда придется спать с револьвером
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает - установление мира на Донбассе не будет означать избавление от военной угрозы с востока. В частности, Порошенко выразил убеждение, что его мирный план и Минские договоренности будут способствовать установлению мира на Донбассе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter