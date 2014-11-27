Порошенко: Разница между Украиной и Россией – в разном отношении к свободе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в сессионном зале парламента, выступая перед народными депутатами.

«Главная разница между Украиной и Россией заключается не только в языке, но и в разной политической культуре и отношении к свободе и демократии», - сказал Порошенко.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает - установление мира на Донбассе не будет означать избавление от военной угрозы с востока. В частности, Порошенко выразил убеждение, что его мирный план и Минские договоренности будут способствовать установлению мира на Донбассе.