Парубий рассказал о “детективной истории” с представлениями генпрокурора на нардепов

Он отмечает, что происходит сознательное затягивание этими депутатами рассмотрения вопроса в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что в парламенте происходит «детективная история» с представлениями генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение народных депутатов к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания ВР.

Он отметил, что как только поступили представления на народных депутатов Украины Сергея Дунаева, Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова в Верховную Раду Украины, то он предложил этим депутатам представить письменные объяснения в Комитет ВРУ по вопросам регламента и организации работы ВР в пятидневный срок, как предусмотрено Регламентом. По его словам, аппаратом ВР было приняты все необходимые меры «для вручения писем председателя с соответствующими предложениями этим народным депутатам. Но в связи с тем, что депутаты не находились на своих рабочих местах в комитетах, а их помощники отказывались получать эти представления, то теперь, в частности, народный депутат Украины Дунаев обратился к председателю ВР с жалобой, что ему не было вручено представление. Парубий сообщает, что все попытки вручить документы зафиксированы. Спикер ВР, обращаясь к Колесникову и Вилкулу, заявил, что официально сообщает, что «они могут лично получить копии соответствующих представлений генпрокурора Украины у исполняющего обязанности руководителя аппарата ВР Петра Боднара - он находится с утра до ночи на рабочем месте и у него есть эти представления». Он попросил депутатов не нарушать процедуру и специально не затягивать рассмотрение представлений о даче согласия парламента на привлечение их к уголовной ответственности.

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«Есть желание защищаться - читайте, пишите пяснения, объясняйте свою позицию, но избегать ответственности - это не достойно гражданина Украины, это не достойно народного депутата», - сказал Парубий.

Он также сообщил, что всем народным депутатам в отношении которых поступили представления, на их персональные почтовые ящики поступили эти представления. Он отметил, что в частности Дунаев сначала специально не получает представление, а затем настаивает, чтобы регламентный комитет не принимал никакого решения, а без решения комитета это представление не может рассматриваться в сессионном зале.

«Эту методику надо остановить. Эта технология работать не будет», - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, регламентный комитет ВР вернул Парубию представление на народного депутата Дунаева в связи с тем, что якобы ему не были вручены материалы, касающиеся представления генпрокурора. Соответственно в сессионном зале невозможно рассмотреть представление о лишении депутатской неприкосновенности этого депутата.