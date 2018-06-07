В Венецианской комиссии довольны принятым Радой законом об Антикоррупционном суде

Глава комиссии призвал обеспечить быстрое создание суда и предоставить ему необходимые средства для функционирования.

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио прокомментировал принятие Верховной Радой закона о создании Высшего антикоррупционного суда, назвав его важным шагом для Украины.

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Заявление главы Комиссии по поводу принятия закона украинским парламентом обнародовано на сайте Совета Европы.

«Согласно отчетам, принятый закон соответствует рекомендациям Венецианской Комиссии», – говорится в заявлении.

Букиккио поздравил депутатов Верховной Рады с успешным голосованием. По его словам, принятие закона – это «важный шаг вперед для Украины и для Европы, и прежде всего – для украинских граждан, которые слишком долго страдали от зла коррупции».

Глава комиссии также призвал обеспечить быстрое создание Суда и предоставить ему необходимые средства для функционирования.

Напомним, сегодня Рада приняла во втором чтении проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Петром Порошенко. За решение проголосовали 315 депутатов.

Одним из важнейших несогласованных моментов в законопроекте была норма о полномочиях Общественного совета международных экспертов в вопросе избрания судей этого суда. Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту были ограничения роли международных экспертов в рекомендательных функциях в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ.