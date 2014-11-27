Сегодня Порошенко предложит кандидатуру Яценюка на должность премьера – Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал депутат от "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко.

Он отметил, что в сессионном зале состоится заседание коалиции, на котором будет принято официальное решение о выдвижении Владимира Гройсмана на должность председателя Верховной Рады и Арсения Яценюка - на должность премьер-министра Украины.

"Президент Украины сегодня готов отреагировать на внесение от имени большинства парламента представления о назначении премьера и сегодня же внести его в парламент", - сказал Луценко.

Читайте такжеНачалось первое заседание новоизбранной Рады. Онлайн-трансляцияТаким образом, отметил он, сегодня парламент выберет и председателя ВР, и премьер-министра.