Сегодня Порошенко предложит кандидатуру Яценюка на должность премьера – Луценко
Президент Украины Петр Порошенко сегодня же готов внести на рассмотрение парламента представление о назначении премьер-министра Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал депутат от "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко.
Он отметил, что в сессионном зале состоится заседание коалиции, на котором будет принято официальное решение о выдвижении Владимира Гройсмана на должность председателя Верховной Рады и Арсения Яценюка - на должность премьер-министра Украины.
"Президент Украины сегодня готов отреагировать на внесение от имени большинства парламента представления о назначении премьера и сегодня же внести его в парламент", - сказал Луценко.
Читайте такжеНачалось первое заседание новоизбранной Рады. Онлайн-трансляцияТаким образом, отметил он, сегодня парламент выберет и председателя ВР, и премьер-министра.