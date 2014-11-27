Боевики массово оставляют позиции из-за холодов – ИС

Как сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, такие случаи становятся все более массовыми.

«В частности, наиболее массовый характер «самовольное оставление позиций» обрело в бандформированиях, действующих в районе н.п.Донецк, Горловка, Тельманово, Новоазовск», – говорится в сообщении.

Читайте такжеУ боевиков проблемы с ремонтом техники, из России не успевают подвозить запчасти – ИСПо словам Тымчука, руководство «ДНР» принимает меры к спасению ситуации, угрожая жестокой расправой за подобные случаи.