Боевики массово оставляют позиции из-за холодов – ИС
08:34, 27 ноября 2014Политика
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С наступлением холодов в ряде формирований «ДНР» фиксируются случаи дезертирства, а также самовольного отступления подразделений с «передовой».
REUTERS
Как сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, такие случаи становятся все более массовыми.
«В частности, наиболее массовый характер «самовольное оставление позиций» обрело в бандформированиях, действующих в районе н.п.Донецк, Горловка, Тельманово, Новоазовск», – говорится в сообщении.
Читайте такжеУ боевиков проблемы с ремонтом техники, из России не успевают подвозить запчасти – ИСПо словам Тымчука, руководство «ДНР» принимает меры к спасению ситуации, угрожая жестокой расправой за подобные случаи.
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