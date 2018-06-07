Как Рада голосовала за законопроект об Антикоррупционном суде (видео)

Также сегодня депутаты должны определить кандидатуру аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте парламента.

Сегодня народные депутаты продолжат рассмотрение законопроекта о Высшем антикоррупционном суде и должны определить кандидатуру аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте парламента.

К 11:00 нардепы рассмотрели все остающиеся поправки к законопроекту об Антикоррупционном суд. Голосование за законопроект во втором чтении и в целом должно состояться с 11:30 до 12:00 7 июня. В Раде также присутствует президент Украины Петр Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня работы парламента проект закона об Антикоррупционном суде стоит первым вопросом, а вопрос об определении кандидатуры от Верховной Рады в состав комиссии внешнего контроля по независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ — вторым.

Третий вопрос повестки дня — законопроект о дипломатической службе с предложениями президента Украины.

Среди других вопросов в сегодняшней повестке дня, в частности, законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности Украины.

Также парламент запланировал рассмотреть значительное количество законопроектов для включения их в повестку дня сессии.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№ 7440), внесенный президентом Украины Петром Порошенко.

23 мая парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта, к которому было подано 1927 поправок. Депутатам осталось рассмотреть менее 100 поправок.