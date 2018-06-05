Фриз рассказала, как развенчать среди населения советские мифы о НАТО

В Советском Союзе руководство работало над искажением представлений населения об истинной роли Североатлантического альянса.

Народный депутат Украины, председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз подчеркивает необходимость усиления и активизации ведения разъяснительной работы среди населения о Североатлантическом альянсе с целью развенчания советских мифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказала на пресс-конференции, посвященной презентации книжного издания "NATO: Украинский выбор» в рамках реализации проекта "Украина - Солидарность - НАТО".

Читайте такжеНАТО помогает Украине создать киберполигон ВСУ

Фриз напомнила, что в 2017 году обретение членства в Организации Североатлантического договора было определено внешнеполитическим приоритетом государства.

"Кроме необходимости реформ, направленных на достижение страной стандартов Организации Североатлантического договора, мы убеждены, что важной задачей для страны является также разъяснение и проведение информационной работы о принципах фундаментальных основ, на которых базируется НАТО, принципов, по которым принимаются решения, а также необходимости консенсуса для принятия того или иного решения", - подчеркнула Фриз.

"Это требование является необязательным для страны, которая выбрала евроатлантическую интеграцию приоритетом, но мы считаем, что прежде всего преамбулой так называемого Вашингтонского договора, который требует исповедовать демократию от стран-кандидатов, мы должны это делать. То есть, информационно-разъяснительная деятельность в этом направлении является главной", - заявила депутат.

Кроме того, по ее убеждению, информационная деятельность важна, потому что, учитывая результаты социологических исследований, 36% опрошенных граждан Украины считают, что они мало информированы о деятельности организации, а 16% считают, что вообще не информированы об Альянсе.

Таким образом, депутат подчеркнула необходимость проведения информационной деятельности. "Ведь те мифы, которые насажены в большей степени гражданам Украины пожилого возраста, мы должны преодолеть", - подчеркнула Фриз.

"С 1949 года, со времени создания НАТО, советское руководство все делало для того, чтобы создать в сознании населения имидж НАТО как агрессора", - напомнила депутат.

"Следует признать, что после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году даже некоторые из тех, кто поддерживает вступление нашего государства в НАТО, воспринимают информацию об Альянсе через призму так называемых насаждаемых мифов о НАТО и стереотипов, которые сейчас еще существуют", - добавила она.

По словам Фриз, об этом свидетельствуют встречи с гражданами в регионах.

"Мы должны преодолеть мифы, которые были заложены в советские времена и продолжают активно эксплуатироваться российской пропагандой", - подчеркнула Фриз и добавила, что с этой целью и было решено создать книгу по принципу "вопрос-ответ".

В частности, книга содержит шесть разделов, раскрывающих вопросы о сущности НАТО, вступлении в Альянс, стоимости членства, организации работы и принятии решений, военном потенциале и деятельности Альянса.

По словам Фриз, издание содержит ответы на наиболее актуальные и значимые вопросы по тем темам, которые "больше всего искажены в рамках пропаганды против Альянса".

"Я считаю, что это первый шаг, который мы сделали в рамках информационной кампании о деятельности НАТО, который способен заложить хорошую основу для того, чтобы следующие разъяснительные материалы либо расширяли каждый из этих вопросов, либо разворачивали еще больше вопросов для предоставления ответов не только себе, но и своим близким, друзьям, знакомым", - заявила она.

Также Фриз отметила, что в книге ответы основываются на юридической базе НАТО и исторических фактах.

Кроме этого, Фриз выразила надежду, что Верховная Рада после внесения президентом примет изменения к Конституции относительно членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Депутат пояснила, что закрепление в Конституции в качестве цели членства Украины в Альянсе сделает евроатлантический курс государства необратимым.

"Я надеюсь, что будут приняты соответствующие изменения в Конституцию. Это даст нам гарантию того, что никакие предвыборные гонки, что ни одна избирательная «лихорадка» нас не столкнет с избранного пути", - подчеркнула Фриз.

"И я надеюсь, что какие-либо реваншистские силы не будут способны именно в это время - избирательное - использовать НАТО как тему, которая разъединяет, потому что, по социологическим данным, все же, сегодня евроатлантическая интеграция, к сожалению, после аннексии Крыма, к сожалению, после войны на востоке, является объединяющей для украинцев, которые определили евроатлантическую интеграцию как свое стремление", - заявила Фриз.

Также она пояснила процедурные аспекты внесении изменений в Конституцию Украины, чтобы установить членство Украины в НАТО стратегической целью государства. В частности, председатель Постоянной делегации Украины в ПА НАТО отметила, что глава Украинского государства должен внести в парламент соответствующий проект закона.

"Парламент принимает его 226 голосами "за" и направляет в Конституционный суд для получения разъяснений, что (изменения в Основной Закон - УНИАН) отвечают требованиям Конституции", - сказала Фриз.

По ее словам, если бы президент до конца текущей сессии внес на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект, и депутаты приняли его в первом чтении и направили в Конституционный суд, то Конституционный суд, скорее всего, мог бы уже осенью дать соответствующие толкования и разъяснения.

"Если бы это произошло осенью, то на следующей сессии. Потому что это решение должно проходить две разные сессии парламента – соответственно, была бы возможность рассмотреть этот вопрос и принять его", - подчеркнула она.

При этом Фриз напомнила, что после получения заключения КС парламент 300 голосами должен принять такие изменения в Конституцию.

В связи с этим она подчеркнула, что время идет быстро, и изменения в Основной Закон относительно членства Украины в НАТО необходимо принимать без промедления.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Петр Порошенко заявил, что поручил подготовить проект изменений в Конституцию относительно стремлений Украины вступить в НАТО и Евросоюз.