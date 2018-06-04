В ВМС ВСУ объяснили, как будет проходить закрытие трех участков Азовского моря

В частности, с 1 июня закрыта акватория вблизи Мариуполя - около населенных пунктов Широкино, Мелекино и Белосарайская коса, а также к востоку от Бердянска.

Три участка Азовского моря закрыли до 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке Вооруженных сил Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-центра Военно-морских сил ВСУ Олег Чалик.

Он отметил, что закрыта акватория вблизи Мариуполя (около Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы), а также к востоку от Бердянска с 1 июня до 1 сентября.

Читайте такжеЭскалация конфликта на Азове: постпред Порошенко предложил разместить базу морской охраны в Геническе

«Закрывает участок «Госгидрография» по заявке Вооруженных сил Украины - это такой порядок», - уточнил он.

Чалик заметил, что закрытие акватории не означает, что там нельзя будет купаться.

«Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там было», - рассказал он.

Также Чалик отметил, что участки Азовского моря закрывают из-за «мероприятий по боевой подготовке ВСУ, которые будут продолжаться все лето».

Ранее о том, что ВМС закрыли три участка Азовского моря, сообщал главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.