В ВМС ВСУ объяснили, как будет проходить закрытие трех участков Азовского моря
Три участка Азовского моря закрыли до 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке Вооруженных сил Украины.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-центра Военно-морских сил ВСУ Олег Чалик.
Он отметил, что закрыта акватория вблизи Мариуполя (около Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы), а также к востоку от Бердянска с 1 июня до 1 сентября.
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«Закрывает участок «Госгидрография» по заявке Вооруженных сил Украины - это такой порядок», - уточнил он.
Чалик заметил, что закрытие акватории не означает, что там нельзя будет купаться.
«Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там было», - рассказал он.
Также Чалик отметил, что участки Азовского моря закрывают из-за «мероприятий по боевой подготовке ВСУ, которые будут продолжаться все лето».
Ранее о том, что ВМС закрыли три участка Азовского моря, сообщал главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.