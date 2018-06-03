В Праге прошла акция в поддержку Сенцова

Были также зачитаны имена почти 70-ти других украинских политзаключенных, которые содержатся в неволе в России или в оккупированном Крыму.

Более полусотни активистов в центре Праги приняли участие в акции в поддержку голодающего уже три недели в российской тюрьме украинского кинорежиссера Олега Сенцова, требуя его увольнения, а также свободы для других «узников Кремля».

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На главной исторической площади Праги – Вацлавской – украинские и чешские активисты стали полукругом, держа в руках буквы, которыми был выложен призыв «Save Oleg Sentsov» (Спасите Олега Сенцова), а также портреты кинорежиссера, который был арестован после аннексии Крыма Россией в 2014 году и осужден на 20 лет в России, а с середины мая проводит голодовку, находясь за решеткой.

Были также зачитаны имена почти 70-ти других украинских политзаключенных, которые содержатся в неволе в России или в оккупированном Крыму, сообщает «Радио Свобода».

«Сенцов поставил на карту свою жизнь и готов идти до конца. Мы должны не допустить его гибели. Надо освободить Олега Сенцова и всех политических заключенных», – говорится в постановлении акции, которое было зачитано вслух.

«На чемпионате мира по футболу в России на трибунах должен звучать один лозунг: «Я болею за политзаключенных!» – отмечается в постановлении.

«Этой акцией мы присоединяемся к глобальному действию, которое продолжается вот уже почти три недели с тех пор, как Олег Сенцов объявил голодовку. Цель – мы хотим привлечь внимание чешской общественности и политиков к тому, что происходит убийство украинского гражданина – и не только его одного, а десятков других политзаключенных», – сказал посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис.

Акция завершилась скандированием «Save Sentsov!» на английском языке, что привлекло внимание многочисленных туристов в центре Праги.