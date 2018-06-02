В России задержали активистов с украинским флагом (фото)
В субботу, 2 июня, в Санкт-Петербурге под зданием Петроградского районного суда задержали трех активистов, которые держали украинский флаг и плакат в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.
Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Активистов Ольгу Смирнову, Марию Кожеватову и Асаны Мумджи задержали у здания Петроградского суда, где должен был состояться суд над активистом "Демократического Петербурга" Всеволодом Нелаевим. Правоохранители задержали всех троих за "нарушение федерального закона о публичных мероприятиях".
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По информации источника, Всеволод Нелаев был задержан 1 июня во время пикета в поддержку Сенцова. Но причиной задержания стало участие Нелаева в первомайском шествии.
Задержанных доставили в отдел полиции Петербурга. Смирнову отпустили из полиции без составления протокола, а остальные остались в отделе. На них составляют протоколы по факту повторного нарушения порядка проведения публичного мероприятия.
Как сообщал УНИАН, сегодня около тысячи митингующих вышли на Майдан в поддержку Сенцова и других политзаключенных.