В России задержали активистов с украинским флагом (фото)

Активистов Ольгу Смирнову, Марию Кожеватову и Асаны Мумджи задержали у здания Петроградского суда.

В субботу, 2 июня, в Санкт-Петербурге под зданием Петроградского районного суда задержали трех активистов, которые держали украинский флаг и плакат в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Активистов Ольгу Смирнову, Марию Кожеватову и Асаны Мумджи задержали у здания Петроградского суда, где должен был состояться суд над активистом "Демократического Петербурга" Всеволодом Нелаевим. Правоохранители задержали всех троих за "нарушение федерального закона о публичных мероприятиях".

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По информации источника, Всеволод Нелаев был задержан 1 июня во время пикета в поддержку Сенцова. Но причиной задержания стало участие Нелаева в первомайском шествии.

Задержанных доставили в отдел полиции Петербурга. Смирнову отпустили из полиции без составления протокола, а остальные остались в отделе. На них составляют протоколы по факту повторного нарушения порядка проведения публичного мероприятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня около тысячи митингующих вышли на Майдан в поддержку Сенцова и других политзаключенных.