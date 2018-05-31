НАТО помогает Украине создать киберполигон ВСУ

Сейчас работают 8 трастовых фондов НАТО в поддержку Украины, которые используются для развития оперативных способностей и содействия общей трансформации ВСУ.

В Украине в рамках трастового фонда Североатлантического альянса из киберзащиты создается киберполигон Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.и.о. начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ Валентин Левчик на брифинге в Киеве.

По его словам, мощным практическим механизмом НАТО в сотрудничестве с Украиной являются трастовые фонды, которые используются для развития оперативных возможностей и содействия общей трансформации ВСУ.

«В настоящее время работают 8 таких фондов, 6 из которых были основаны во исполнение решений саммита НАТО в Уэльсе, в сентябре 2014 года, на фоне агрессии России против Украины», - заявил он.

В частности, по его словам, в настоящее время действуют трастовые фонды НАТО по логистике и стандартизации ВСУ; по модернизации системы связи и автоматизации управления войсками ВСУ, физической реабилитации (протезирование) военнослужащих, раненных в АТО. В рамках последнего в медицинских учреждениях государств НАТО проведено протезирование 11 участников АТО, обеспечена медицинская реабилитация 280 и обеспечена профессиональная реабилитация еще 13 военнослужащих. В рамках программы активной реабилитации «Возвращение к жизни» прошли реабилитацию 125 военнослужащих. Кроме того, оказана финансовая поддержка национальной команде Украины в международных соревнованиях «Игры непокоренных».

«Трастовый фонд НАТО по кибернетической защите. Здесь я хочу заметить, что ответственным органом государственной власти за реализацию проекта этого трастового фонда является СБУ, но в рамках этого трастового фонда Вооруженными силами реализуется пилотный проект по созданию киберполигона ВСУ. Интересный проект», - отметил Левчик.

Читайте также"Поддержать надежду Украины на вступление в НАТО": Парламентская ассамблея Альянса приняла итоговую декларацию саммита

Кроме того, добавил он, действуют трастовые фонды НАТО по созданию системы изменения военной карьеры на профессиональную гражданскую (социальная адаптация военнослужащих, психологической реабилитации участников АТО); по противоминной деятельности и противодействию самодельным взрывным устройствам; по утилизации в Украине легких вооружений, стрелкового оружия, обычных боеприпасов и противопехотных мин типа ПФМ-1.

«В ноябре 2017 года в соответствии с запросом Украины в задачи второго этапа трастового фонда по утилизации дополнительно включено направление по управлению физической безопасностью и менеджменту запасами боеприпасов», - отметил Левчик.

Также, по его словам, активно работает трастовый фонд по безопасному перезахоронению радиоактивных источников, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР в Украине.

Ранее сообщалось, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины выразили готовность к получению Украиной Плана действий относительно членства в НАТО и заявили о существенном прогрессе в достижении стандартов Нато.