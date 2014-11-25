Украина не признает договор России и Абхазии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис сегодня на брифинге в Киеве.

“Украина осуждает и не признает этот документ. Этот шаг является очередным свидетельством игнорирования Россией международного права, а также сознательной провокации, направленной на дестабилизацию ситуации в черноморском регионе, и составляет угрозу для мира и безопасности на всем европейском пространстве”, - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что Украина, которая сегодня страдает от агрессивных действий России, подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и призывает демократический мир предпринять шаги, чтобы не допустить дальнейшего разрушения Российской Федерацией системы международной безопасности.

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Как сообщалось, президент России Владимир Путин и глава Абхазии Рауль Хаджимба 24 ноября подписали договор о союзничестве и стратегическом партнерстве.

Первыми пунктами в договоре значатся шаги, направленные на "формирование общего пространства обороны и безопасности". Договор предусматривает создание на протяжении года объединенной группировки войск "для отражения агрессии".

Россия организует подготовку абхазских военнослужащих и оснастит армию "современными видами вооружения".

Кроме того, предусматривается передислокация сил и средств с российско-абхазской границы на границу между Абхазией и подконтрольной Тбилиси территорией.

В НАТО и ЕС отказались признать этот договор России и Абхазии.