Экс-чиновник Пентагона спрогнозировал "долгосрочные последствия" инсценировки убийства Бабченко

По словам Майкла Карпентера, Россия несомненно будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации.

Экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил о возможных последствиях спецоперации «Бабченко» для украинской власти.

Об этом он заявил в интервью Украинской службе «Голоса Америки».

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«Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и в целом к институтам правительства. Потому, отныне люди будут сомневаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. И это прискорбное следствие в долгосрочной перспективе», – сказал Карпентер.

По словам Карпентера, Россия несомненно будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации. Это особенно опасно во время, когда доверие к медиа в мире падает - заявил эксперт. Он надеется, что украинские спецслужбы в результате этой спецоперации действительно собрали достаточно улик против заказчиков и исполнителей, которые готовили это преступление.

«Если это действительно был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет какую-то меру оправдания. Но надо задаться вопросом, это был единственный способ так поступать. И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук, и в данной ситуации это с рук не сойдет», – добавил он.