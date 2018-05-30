"Убийца" Бабченко должен был заложить "базы с оружием" в Центральной Украине - Грицак

Он должен был нелегально приобрести оружие за средства РФ.

Завербованный спецслужбами РФ для убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко человек должен был нелегально приобрести оружие для закладки "баз" в центральной части Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Российскими спецслужбами была поставлена еще одна задача для гражданина Г. Это нелегальная закупка за счет российских спецслужб оружия и боеприпасов с целью закладки баз с оружием и боеприпасами на территории центральной части Украины", - заявил он.

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Грицак добавил, что речь идет о заказе 300 автоматов Калашникова, сотен килограммов взрывчатки, значительного количества патронов, минометных мин и многое другое.

"Это все задокументировано в рамках негласных следственно-розыскных действий", - отметил глава СБУ.

В отношении заказа убийства Бабченко Грицак также сообщил, что кроме денег, гражданин Г. "передал через телефонный мессенджер досье на Аркадия Бабченко". "Копию этого досье со слегка закрашенными персональными данными мы разместим сегодня у нас на сайте", - сказал глава СБУ.

В этом досье, добавил он, есть личные данные Бабченко, данные о банковских картах, данные о членах семьи журналиста и другие персональные данные.

Эти данные, пояснил глава СБУ, должны были помочь исполнителю убийства в упрощении поиска следов, мест проживания, пребывания, связей Бабченко в Украине.

Напомним, журналист Аркадий Бабченко – жив. Он принял участие в спецоперации СБУ по задержанию террористов.