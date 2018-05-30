Убийство Аркадия Бабченко: журналиста застрелили из пистолета Макарова - СМИ

Ранее СМИ сообщали, что на месте убийства Бабченко нашли гильзы от патронов.

Российского журналиста и волонтера Аркадия Бабченко застрелили, по предварительной информации, из пистолета Макарова.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на собственные источники в Национальной полиции.

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"Во время осмотра места происшествия правоохранители действительно изъяли 3 гильзы калибра 9 мм к пистолету Макарова", — подтвердил источник СМИ.

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева), вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, но Россия причастна к аналогичным убийств в прошлом.