Оккупанты отреагировали на заявление постпреда Порошенко о проблемах с Крымским мостом

Оккупанты называют фейком заявления о проблемах с Крымским мостом.

Оккупационные власти открестились от проблем с Крымским мостом, о которых сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

По словам "вице-премьера "правительства" оккупированного Крыма Дмитрия Полонского, "киевские власти в очередной раз выдают желаемое за действительное", передает РИА Новости.

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"Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этой задачей мост справился", — уверяет оккупант.

По его словам, украинскими властями была выдумана новая аргументация, связанная с проблемами Крымского моста.

Ранее в интервью "Обозревателю" постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявлял, что у оккупантов уже возникли проблемы с Керченским мостом.