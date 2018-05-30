"Взволнован": глава МИД Британии прокомментировал убийство в Киеве журналиста Бабченко

Дипломат подчеркнул необходимость защищать свободу слова в связи с убийством журналиста.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

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Об этом глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства сообщил в микроблоге Twitter.

"Взволнован, узнав, что еще один оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко убит", - заявил Джонсон и выразил соболезнования его жене и дочери.

"Мы должны защищать свободу слова и крайне важно, чтобы виновные сейчас были привлечены к ответственности", - подчеркнул британский дипломат.

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, но Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.