На Луганщине близ Счастья и Трехизбенки ведутся активные перестрелки – ИС

Об этом сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Обе стороны обмениваются артиллерийскими ударами и активно применяют тяжёлое пехотное вооружение. Севернее Луганска (Каменобродский р-н) отмечено перемещение бронетехники боевиков (до 7 единиц)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Тымчука в районе Волновахи зафиксирована активность боевиков, которые пытаются вести наземную разведку передовых позиций украинских войск силами разведывательных групп, а так же применяя технические средства разведки.

Читайте такжеВ Луганской области боевики за сутки 19 раз обстреляли мирное населениеКак сообщалось ранее, войска российской армии и боевиков проводят подготовку к активным боевым действиям в холодное время года с применением тактики использования «малых групп».