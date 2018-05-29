Путин с Макроном не обсуждали вопрос обмена Сенцова на Вышинского - Кремль

Как напомнил Песков, Путин «насчет Сенцова сказал четко, что он осужден, отбывает наказание за подготовку террористического акта».

На переговорах президентов Франции и РФ Эммануэля Макрона и Владимира Путина вопрос обмена незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и арестованного в Украине руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского не обсуждался.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, обсуждался ли вопрос обмена, так как на пресс-конференции 24 мая лидеры Франции и РФ упомянули о Сенцове и Вышинском.

«Вопрос об обмене никто не инициировал, насколько мне известно. Мне не известно о том, чтобы такие инициативы поступали», - сказал Песков.

Он напомнил, что Путин «насчет Сенцова сказал четко, что он осужден, отбывает наказание за подготовку террористического акта».

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«Это серьезное обвинение. Это не просто обвинение, а вердикт суда. Что касается нашего гражданина (Вышинского – УНИАН), который сейчас обвиняется в госизмене за свою профессиональную журналистскую деятельность, мы видим, что это совсем другая ситуация», - заявил Песков и добавил, что именно на этом акцентировал внимание Путин.

На уточняющий вопрос, кто должен инициировать переговоры об обмене, Песков ответил: «Не могу вам сказать, не располагаю такой информацией, и я не знаю, была ли такая инициатива до сих пор».

Как сообщал УНИАН, 24 мая на совместной пресс-конференции с Макроном в Санкт-Петербурге Путин заявил, что «господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность». При этом он удивился, почему французская пресса не задается вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине. «Несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист (Вышинский), ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и его работу в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь, это странно», - сказал Путин.

В свою очередь Макрон заметил, что на переговорах с Путиным обсуждалась судьба Сенцова и российского режиссёра Кирилла Серебренникова.